Adele kanske aldrig mer turnerar. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Adele är just nu ute på en världsturné, men enligt artisten själv kanske det är sista gången. Den brittiska stjärnan avslutar sin 15 månader långa turné i Nya Zeeland, där hon från scenen berättade att hon inte är så förtjust i att turnera.

– Att turnera är inte något jag är bra på. Applåder får mig att känna mig lite utsatt. jag vet inte om jag någonsin kommer att turnera igen. Den enda anledningen till att jag gör det är ni. Jag vet inte om det är min grej, sade hon till publikhavet på över 40 000 personer, skriver NZ Herald.

Adele blev enligt tidningen känslosam i samband med avskedet och började gråta medan hon tackade publiken innan hon framförde "Someone like you."

Annons X

Avslöjandet är ingen jätteöverraskning för Adeles fans. Hennes promotor hade varnat nya zeeländska och australiska fans att spelningarna kunde bli de sista.

– Vi kanske aldrig får se henne igen, sade han till The Daily Telegraph.