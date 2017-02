Adele Grammygalans stora vinnare

Årets album: Adele: "25".

Årets skiva: Adele: "Hello".

Årets låt: "Hello", Adele/Greg Kurstin.

Bästa nykomling: Chance The Rapper.

Bästa rockalbum: "Tell me I'm pretty", Cage the Elephant.

Bästa popalbum: "25", Adele.

Bästa rocklåt: "Blackstar", David Bowie.

Bästa solouppträdande, pop: "Hello", Adele.

Årets producent: Greg Kurstin.