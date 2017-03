Adele bekräftar giftermål under konsert

Det var när Adele tog emot en Grammy för bästa album som hon hänvisade till pojkvännen Simon Konecki som sin make. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Det var innan hon framförde megahiten "Someone like you" som hon pratade om kärlek och delade med sig av nyheten.

– Så illa som ett uppbrott kan vara och så bittert och hemskt och kladdigt som det kan vara – så är den känslan när du faller för någon den bästa känslan på jorden. Jag är beroende av den känslan, sade hon, och tillade:

– Självklart kan jag inte gå igenom det eftersom jag är gift nu. Jag hittade min andra hälft.

Rykten om att paret gift sig startade i början av året efter att båda setts bära vad som såg ut som vigselringar. När Adele sedan hänvisade till Konecki som sin make under ett tacktal vid Grammygalan eldade hon på ryktena rejält.

Paret har dejtat sedan 2011 och har en 4-årig son, Angelo James, tillsammans.