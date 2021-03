Adam har sålt NFT-konst för flera hundra tusen

Den 11 mars blev klimax på en flera veckor lång hausse inom konstvärlden – ett digitalt verk bestående av 5000 bilder gick under klubban hos auktionshuset Christies för 69 miljoner dollar. Konstverket, av artisten Beeple, faller in under det övergripande namnet NFT – ”non-fungible token”, vilket förenklat kan beskrivas som ett digitalt certifikat för digital konst.

Den svenska konstnären Adam Priester är baserad i Berlin. Han sålde sina första konstverk certifierade med NFT i augusti 2020. Priester ser auktionen som startskottet på något större – både för Priester själv och hans kollegor.