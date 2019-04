Active Biotech ökar omsättning och förbättrar rörelseresultatet

(Finwire) Forskningsbolaget Active Biotech redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust. Omsättningen uppgick till 5,5 miljoner kronor (4,8), en ökning med 15 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -6,4 miljoner kronor (-8,5). Resultatet före och efter skatt var -8,1 miljoner kronor (-10,2). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,11). Likvida medel var 16,4 miljoner kronor (12,8). Under inledningen av 2019 har bolaget, som tidigare meddelat, sålt fastigheten i Lund som ger ett likviditetstillskott på cirka 70 miljoner kronor. "För Active Biotech är försäljning av fastigheten ett mycket viktigt steg som innebär att vi nu kan fokusera fullt ut på vår kärnverksamhet det vill säga våra projekt inom viktiga sjukdomsområden som cancer och neurodegeneration där de medicinska behoven är stora", säger vd Helén Tuvesson i en kommentar.