Melodifestivalen-artisten Ace Wilder bjöd på en energifylld version av Glora Estefans "Rhythm is gonna get you" i "Stjärnornas stjärna" och fick mestadels positiv kritik av juryn. Men för tittarna räckte det inte hela vägen och hon blev därmed den första att tvingas lämna programmet.

Beskedet verkade dock inte komma som någon chock. Wilder fick minst antal röster i förra veckans premiäravsnitt, men då var det ingen som behövde lämna.