På tre år har svenska Acast blivit världens största podcastplattform. SPG träffade grundarna Måns Ulvestam och Karl Rosander för ett samtal om expansionsplaner, vikten av duktiga medarbetare och varför de hatar pingisbord.

Killen på tunnelbanesätet mitt emot mig sitter intrasslad i sin flickvän samtidigt som han koncentrerat lyssnar på sin iPhone. Flickvännen drar lätt i sitt hår, hörlurar i öronen, blicken i fjärran. Även hon absorberad av sin mobil. Plötsligt skrattar killen till högt och tillräckligt ogenerat för att vi andra i vagnen förvånat ska titta upp.

Hon: Vad lyssnar du på?

Han: Filip och Fredrik. Dom är fan helt sjuka.

Hon (lite irriterat): Skratta tystare.

Så försvinner hon igen i något som möjligen kan vara P3 Dokumentär. Eller kanske Spår, den uppmärksammade podden som bidrog till att fria den morddömde Kaj Linna.

Sverige har sedan några år drabbats av podcastfeber. Sommaren 2017 verkar halva befolkningen driva en podcast, andra halvan lyssna. Och vi talar om en palett av poddar som får parallellerna till Spotify att framstå som rimlig. Här finns humor och crime, dokumentärer och politiska samtal. Modetips och flugfiske. Finansanalys från Financial Times och hudvårdsanalys från Elle. Garanterat något för alla – om du inte fullständigt har tappat livsgnistan. I så fall rekommenderas Ångestpodden.

Skulden till poddfebern ligger i hög grad hos två entreprenörer och kompisar: Måns Ulvestam och Karl Rosander. Deras egenutvecklade poddplattform Acast, lanserad i april 2014, har revolutionerat mediet.

Från att ha varit ett slags amatörverksamhet där varje poddare själv läste upp ett torftigt reklambudskap går det nu att placera sofistikerad ljudreklam till specifika målgrupper. Båtintresserade i Göteborg. Mammor i Mälardalen. Hipsters i Brooklyn.

Plötsligt går det att försörja sig på sin podcast. Kända och populära profiler kan tjäna stora pengar. Mediehusen har insett detta och investerar snabbt och beslutsamt i högkvalitativa poddar.

På tre år har Acast blivit världens största och snabbast växande plattform med 1 800 poddare i sitt stall. Ungefär 400 av dessa är svenskar. Totalt 56 miljoner lyssningar varje månad. För närvarande 76 anställda med kontor i Stockholm, New York, London, Sydney och Oslo. Partner med prestigefulla The Economist, Vogue, Huffington Post, The Guardian med flera. Företaget värderades nyligen till över en miljard kronor.

Jag träffar Måns Ulvestam och Karl Rosander på Acasts kontor högst upp i en fastighet på Kungsgatan i Stockholm. Storslagen utsikt över hustaken och på balkongen antyder en gasolgrill sköna fredagar med tillbakalutad after work. Inomhus en mer traditionell inredning med fasta arbetsplatser som signalerar att man förväntas jobba för grillspetten.

Från ingenstans till världsledande på tre år. Hur gick det till?

– Vi upptäckte 2013 att väldigt många hade börjat lyssna på poddar. Men det fanns inga pengar i branschen, säger Karl Rosander.

Måns Ulvestam fortsätter:

– Och anledningen var att det inte fanns data, riktiga annonsörer vill veta vem som lyssnar och när de lyssnar. Med Acast byggde vi möjligheten för annonsörerna att nå sina målgrupper.



Stämmer det att ni låste in er i en källare på Villagatan och skapade plattformen?

– Ja, det var 2013. Vi och några tekniker satt där och bygg-de systemet i hemlighet. Vi rekryterade innehåll i smyg. Sedan lanserade vi i april 2014. Till skillnad från många andra startups hade vi annonsintäkter från dag ett. Att ha intäkter var otroligt viktigt för oss, säger Måns Ulvestam.

Är Acast lönsamt?

– Nej, inte som helhet, men på våra första marknader är vi lönsamma, säger Måns Ulvestam.

– Vi ska inte vara lönsamma i det här skedet, inflikar Karl Rosander. Vi expanderar snabbt och fokuserar på de engelskspråkiga länderna.

Bland delägarna finns bland andra Bonnier Growth Media. Hur stor del av Acast äger ni själva?

– Det kan vi inte säga, men en betydande del, säger Karl Rosander.

Så vad gör ni när ni har cashat hem?

– Vi tänker inte i de banorna. Men vi är entreprenörer och har massor av idéer som ligger och väntar, vi vill revolutionera fler saker, säger Karl Rosander. En sak är klar: vi kommer garanterat göra nästa sak ihop eftersom vi jobbar extremt bra tillsammans. Måns är otroligt analytisk och strategisk. Jag är en ”doer” med ett stort kontaktnät över hela världen.

Karl Rosander och Måns Ulvestam Foto: Mikael Axelsson

Vad är hemligheten med att lyckas som entreprenör?

– Att anställa duktiga människor och låta dem få ansvar, säger Måns Ulvestam. Om du tror att allt ska gå via dig så blir det bara så stort som en person kan bli.

– Det är inga ’livsstilsentreprenörer’ som jobbar här, säger Karl Rosander.

Nej, jag har förstått att ni hatar pingisbord på jobbet.

– Haha. Vi har besökt många startupföretag där det verkar vara viktigt. Jag minns ett kontor där det fanns åtta pingisbord. Tjugo personer stod och spelade pingis. På arbetstid! Det är inte okej, säger Karl Rosander.

– De var inte med under IT-kraschen 1999-2000. De har inte fattat att pingisbord inte betalar hyran. Men till slut kommer de fatta.

Måns Ulvestam bor i Vasastan och Karl Rosander på Gärdet. Lämpligt nog har de skaffat sommarhus i Stockholms skärgård – Måns på Runmarö och Karl i Stavsnäs – en kort båttur från varandra. Det är inte ovanligt att killarna smiter i väg och smygjobbar ihop på eftermiddagarna.

– Vi driver bolag på tre kontinenter. Det är en otrolig skillnad i tidszoner, säger Karl Rosander.

Jag tänkte låna några vanliga frågeställningar från era största podcastsjärnor. Fördomspodden först: Ni är rädda för att dö?

– Nej men jag har verkligen ingen lust. (Måns)

– Ja, för jag tror att vi lever i paradiset. Det är nu det gäller, det är nu man ska ha så kul som möjligt. (Karl)

Värvet: Hur var du som elev?

– Ganska duktig, men jag satt ändå längst bak. Det var lite skönare där, då kunde man hålla på med vad man ville. (Måns)

– Jag blev tvingad att sitt längst fram. Jag hade inte så bra närvaro i skolan. Jag var ointresserad, men inte stökig. (Karl)

Krull och kriminell: Vilken är den bästa torpedrösten: höjd röst eller lugn och samlad?

– Lugn och samlad. Det blir ett helt annat allvar. (Måns)

– Men höjd röst kan vara effektivt vid rätt tillfälle. (Karl)

Under huden med Kakan: Vad har ni för hudvårdsrutiner på morgonen?

– Jag duschar sedan är det bra. Karl är lite mer groomad. (Måns).

– Du menar att jag är metrosexuell? Det är jag inte, men jag har en fuktighetscrème. Ibland rakar jag mig. Skriv det. (Karl)

Karl Rosander Titel: Strategichef.

Ålder: 45 år.

Familj: Gift med Nina Philipson. Fyra barn (tre egna, ett bonusbarn).

Bakgrund: Serieentreprenör sedan 25 år inom internet, kommunikation, media och e-handel.

Favoritpodd: Listen to Lucy och Fördomspodden.

Dold talang: Är tio gånger snabbare än en vanlig människa.