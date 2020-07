Den 25 juli fyller AC/DC:s klassiska album "Back in black" 40 år. Det firar det australiska rockbandet med en Youtube-dokumentärserie om den tongivande skivan.

Den första delen, som avhandlar "You shook me all night long", har redan publicerats på AC/DC:s Youtube-kanal. Låten var den första singeln med nya sångaren Brian Johnson, som tog över när Bon Scott dog av alkoholförgiftning i början av 1980.