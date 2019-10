Martin Scorsese, Christopher Nolan och flera andra analogvurmande filmskapare gick tidigare i år ut med att de håller på att utveckla en bildinställning för UHD-skärmar (platt-tv-apparater med ultrahög upplösning). Man hoppas kunna erbjuda vardagsrumspubliken ett alternativ som speglar regissörers visioner och hindrar filmer från att likna livesända fotbollsmatcher.

Med ”Gemini man” gör Ang Lee raka motsatsen. Inte verkar han ha lärt sig något från misslyckandet ”Billy Lynn's long halftime walk”, då han även denna gång valt att spela in i 120 bilder per sekund för att kunna presentera i 60 3D-bilder per sekund. Detta får den tämligen genretypika agenthistorien, ett slags Jerry Bruckheimer-producerad sci-fi-version av ”Bourne”-filmerna, att likna 90-talsaction med såpoperaestetik.