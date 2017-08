”Abortgränsen bör sänkas med en vecka”

Foto: Linus Sundahl-Djerf

DEBATT | ABORT

Den senaste veckan har sena aborter återkommande diskuterats i tidningar och tv. En barnläkare redogjorde för etisk och legal problematik då ett sent aborterat foster uppvisade tydliga livstecken. Den vid 21 veckor påbörjade aborten avslutades först vid 22 veckor, en tidpunkt då extremt prematurfödda barn även vårdas på neonatalavdelningar i Sverige. Aborter efter 18 graviditetsveckor men före 22 veckor kräver särskilt godkännande från Socialstyrelsen.

Från 22 graviditetsveckor räknas fostret som ett barn, oavsett om det är dödfött eller levandefött. Sena aborter med foster som föds levande, och därmed kan definieras som barn, är inte vanliga men förekommer även före 22 veckor.

Jag har egen erfarenhet av att som barnläkare akut kallas till en gynekologisk avdelning där ett foster, som var aborterat vid 21 veckor, andades, rörde sig och skrek. Situationen var extremt svår och måste snabbt lösas på bästa sätt av respekt både för kvinnans/moderns beslut och för fostret/barnet.

Det nya är att abortgränsen nu är så nära gränserna i den utvecklade neonatalvården att de i vissa fall överlappar varandra. Att aborterade foster visar livstecken vid 21 veckor har troligen hänt ett stort antal gånger genom åren. Men även vid spontana missfall vid denna tidpunkt kunde man tidigare inte göra något för att rädda fostret. Enstaka barn 21 veckor gamla har vårdats på neonatalavdelningar i Sverige, men vården av dessa extremt omogna barn är kontroversiell. Ett Svenskt nationellt policydokument rekommenderade 2016 att hjärtlungräddning kunde övervägas på nyfödda barn från 22 veckor.

Graviditetslängd bedöms i Sverige vanligen med ultraljud och innebär att man utifrån en mätning av fostrets storlek under första hälften av graviditeten bestämmer ett beräknat födelsedatum. Med utgångspunkt från detta datum planeras det fortsatta omhändertagandet under graviditeten. De flesta fullgångna barn föds inom tre dagar före eller efter det ultraljudsberäknade datumet. Ett antal faktorer kan dock påverka det beräknade födelsedatumet, inkluderande tidpunkt under graviditeten då ultraljudet gjordes, olika beräkningsmodeller för graviditetslängdsbestämning samt fostrets kön. Ultraljudsmätningar som görs senare i graviditeten är mer osäkra än de som görs tidigare och pojkfoster dateras i genomsnitt som 1,4 dagar äldre än flickfoster då de är något större. Dessutom finns även biologiska olikheter och andra faktorer som kan spela in. Detta är gynekologer och barnmorskor som regel väl medvetna om.

I den svenska nationella Expresstudien, som under tre år (2004–2007) registrerade alla förlossningar från 22 till och med 26 veckor kunde man visa att dateringen kunde skilja upp till en halv vecka beroende av beräkningsmetod. Inom neonatalvården är det inte helt ovanligt att man ifrågasätter ultraljudsdateringen till exempel om ett barn vid 23 veckor är mer utvecklat än förväntat.

Den rådande abortlagstiftningen medför nu att endast en dag skiljer den tidpunkt när en legal abort kan genomföras efter särskild prövning och när ett foster efter födelsen räknas som ett nyfött barn där sjukvården är beredd att sätta in medicinska insatser för att rädda det. Denna gräns bestäms helt av ett beräknat födelsedatum enligt ultraljud där ett flertal faktorer, så väl mättekniska som biologiska kan påverka utfallet och dateringen.

Inte minst neonatalvårdens utveckling har medfört att denna snäva gräns blir helt orimlig. Det enda rimliga är därför att sänka abortgränsen en vecka, till 20 graviditetsveckor plus 6 dagar.

