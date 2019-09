Abba "nul points" i ny stor utställning

Den 19 september har den brittiska versionen av showen "Mamma mia! The party" premiär på O2-arenan i London. Senare i höst, den 6 december, öppnar en ny stor Abba-utställning på samma ställe. "Abba: super troupers the exhibition" omfattar fotografier, videofilmer, intervjuer och scenkläder som används för att berätta den svenska gruppens historia, skriver The Guardian.

Här återskapas också Eurovision i Brighton 1974 då Abba vann med "Waterloo". Den engelska juryn var dock allt annat än imponerad och gav "nul points".