Abba har chans på en Grammy

Årets Grammynomineringar har offentliggjorts. Justin Bieber och Olivia Rodrigo hör till dem som har möjligheter att kamma hem åtskilliga priser med sina åtta respektive sju nomineringar, men även veteraner som Abba och Tony Bennett har chans på en statyett.

Abba, som i höstas gjorde en oväntad comeback, har nominerats i kategorin årets inspelning för låten ”I still have faith in you”. Där tävlar de bland annat mot Justin Biebers ”Peaches” och ”I get a kick out of you, duetten med Tony Bennett och Lady Gaga.