Benny Andersson släpper en skiva med pianomusik. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT

Låtskrivaren Benny Andersson planerar ett nytt album med pianomusik, skriver Dagens Nyheter.

"Benny Andersson – Piano" innehåller klaviaturtolkningar av tidigare material från hans egen och Abbas karriär. Enligt DN släpps den kommande utgivningen på tyska bolaget Deutsche grammophon någon gång under hösten.

Bland de 22 låtarna återfinns exempelvis "Thank you for the music", "Flickornas rum" och musik från "Chess".