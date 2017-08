Aaron Carter kommer ut som bi

Aaron Carter. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Den amerikanske artisten Aaron Carter har kommit ut som bisexuell. I ett känsloladdat inlägg på Twitter berättar den före detta barnstjärnan om hur han har hållit sin läggning hemlig under mer än halva livet.

"Jag växte upp i underhållningsindustrin och när jag var runt 13 år gammal började jag tycka att både killar och tjejer var attraktiva", skriver han.

Inlägget möttes snart av en storm av stöttande kommentarer och hjärt-emojier från fans.

Annons X

Förutom att vara lillebror till Backstreet Boys-medlemmen Nick Carter är Aaron Carter känd för sin solokarriär. Redan 1997, samma år som han fyllde 10, släpptes det självbetitlade debutalbumet med hits som "Crazy little party girl" och The Jets-covern "Crush on you".

29-årige Carter har tidigare berättat om sin kamp mot så väl ätstörningar som drogmissbruk. Senast i juli greps han misstänkt för narkotikainnehav och drograttfylla.