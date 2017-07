Aaron Carter gripen för droginnehav

Aaron Carter. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Aaron Carter och hans flickvän Madison Parker greps av polis i Georgia under lördagen, lokal tid.

Båda två anklagas för innehav av marijuana, medan Aaron Carter också ska ha kört bil påverkad. Den lokala polisstationen i Habersham County bekräftar gripandet, enligt ABC News.

Situationen liknar den händelse som utspelade sig 2008, då Aaron Carter också greps för droginnehav (i en bil), vilket orsakade stora skriverier.

Annons X

Under lördagen skrev Carter på Twitter att hans framträdande i Kansas City samma kväll blir inställt på grund av "transportproblem".

Förutom att vara lillebror till Backstreet Boys-medlemmen Nick Carter är Aaron Carter känd för sin solokarriär. Redan 1997, samma år som han fyllde 10, släpptes det självbetitlade debutalbumet med sockersöta hits som "Crazy little party girl" och The Jets-covern "Crush on you".