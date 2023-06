Fler internationella namn till Way out west

Göteborgs stora musikfestival Way out west närmar sig. Nu är 16 nya namn klara för festivalens nattprogram Stay Out West, som tar plats på olika klubbar runt om i stan 10–12 augusti.

Amerikanska sångerskan Caroline Rose, brittiska hiphop-gruppen M1llionz och jamaicanska technoartisten Tygapaw är några av de internationella artister som bokats. Utöver dessa kommer den svenska gruppen Goat med psykedelisk rock och finlandssvenska Bottenviken som tolkar finska artister på svenska, med flera.