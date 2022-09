Stockholms populäraste krogar – ettan en storskräll

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Frantzén

Med tre självlysande Michelinstjärnor och en 25:e plats på The Worlds 50 Best Restaurants är det förstås inte så konstigt att många står i kö för Sveriges främsta restaurang. Just nu är platserna fram till den 31 oktober bokningsbara, men tyvärr finns i skrivande stund inte ett enda ledigt bord.

Klara Norra kyrkogata 26