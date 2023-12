Så greps svenske gurun bakom tantrasekten

En tisdag i slutet av november deltar 175 poliser i räder mot flera adresser i Paris och i södra Frankrike. 41 personer grips, alla med kopplingar till tantrayoga-sekten Misa. Med det kulminerar flera års utredningar av fransk, finsk och rumänsk polis mot grupperingen och dess frontfigur – den svensk-rumänske ledaren Gregorian Bivolaru.

Under räden befrias 26 personer som enligt myndigheterna beskrevs som sektoffer som inhysts under ”bedrövligt smutsiga” och trånga förhållanden. Tidigare medlemmar i rörelsen har vittnat för flera olika medier om hur de tvingades in i sexuella förhållanden mot sin vilja – under sken av att det skulle leda till andlig upphöjelse.