Marvelregissörens försvar: "Behövde pengarna"

När Taika Waititi anlitades för att regissera Marvelfilm ”Thor: Ragnarok” i mitten av 2010-talet var det något han inte alls ville göra. Det var också ett oväntat val för en regissör som då börjat etablera sig med kritikerhyllade småskaliga filmer, som ”What we do in the shadows” och ”Boy”.

– Ärligt talat hade jag ingen som helst lust att göra en sådan film. Det fanns inte med i min karriärplan som filmskapare, säger den nyzeeländska regissören i den australiska podcasten ”Shameless”, uppger Variety.