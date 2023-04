"Världen behöver arbeta med talibanerna"

När talibanerna återtog makten i Afghanistan sensommaren 2021 hade en hungerkris redan tagit fart. Utebliven snö har lett till torka flera år i rad och uteblivna skördar i ett land där jordbruket är livsviktigt. På vintern har temperaturen nått ned till ett 30-tal minusgrader på sina håll och sårbara människor har frusit ihjäl.

– Man kan inte tänka på några långsiktiga prioriteringar just nu. Man kan bara gå in för att möta de mest akuta behoven, säger Sudipta Kumar, som leder hjälporganisationen Actionaids arbete i Afghanistan under ett besök i Stockholm.