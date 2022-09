Granskning av Riksbankens massiva stödköp

Riksbanken har mellan 2015 och 2021 köpt tillgångar i form av värdepapper i en, enligt Riksrevisionen, mycket stor omfattning. I slutet av 2021 uppgick tillgångarna till 975 miljarder kronor.

Syftet har varit att få fart på inflationen som under perioden låg under tvåprocentsmålet. Under pandemin gjordes också massiva stödköp som, enligt Riksbanken, skulle hjälpa till att stabilisera de finansiella marknaderna och trygga kreditförsörjningen.