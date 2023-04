Den italienske rörmokaren Super Mario har varit en tv-spelsikon nästan lika länge som tv-spel varit ett fenomen. En status som inte bara överlevt utan frodats under de 40 år och otaliga spel som kommit ut om honom och hans vänner sedan dess. Med en kombination av kvalitet och lekfullhet är Mario ett av de få kulturuttryck som barn och vuxna, trots många generationer mellan varandra, kan uppskatta på samma sätt, sida vid sida.

Den nya animerade Super Mario-filmen ”Super Mario Bros. Filmen” har därför av förklarliga skäl åtnjutit en hel del hype. Inte bara genom att barn tjatar om att få gå – också många myndiga har svepts med i sin längtan. Så till den grad, faktiskt, att det långt innan premiär blivit en hel del bråk om castingen. Att Chris Pratt (”Guardians of the Galaxy”) gör rösten åt Mario fick en hoper fans att ryta till ordentligt. Mario ska prata som en karikatyr av en pizzabagare (”It’s-a me! Mario! Wiho!”) inte som en amerikan, klagade de och hotade med bojkott.