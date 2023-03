Fotografiska lyfter fram unga fotografer

Unga, lokala fotografer med ett unikt bildspråk får möjlighet att visa sina alster på Fotografiska i Stockholm. Projektet ”Emerging artists” är tänkt att vara en plattform för lovande talanger som visar upp sin vardag.

Först ut i utställningsserien är Ikram Abdulkadir, som är bosatt i Malmö. Hans intima porträtt av vänner och familjemedlemmar har redan publicerats i tidningar som The Guardian, Vice Arabia och Paletten. I ”I see home in you”, som invigs den 28 april, visas två serier av honom ”We will meet again in paradise” och ”Do you remember the ocean, Abaayo?”.