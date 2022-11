Fem år har gått sedan Metoo-revolutionen svepte över västvärlden med en kraft som saknar motstycke i modern tid. Med en röst reste sig kvinnor tillsammans i protest mot sexuella övergrepp, våldtäkter och maktmissbruk. Och det var New York Times-journalisterna Megan Twoheys och Jodi Kantors artikel, om hur filmproducenten Harvey Weinstein i årtionden våldtagit och förgripit sig på kvinnor, som satte bollen i rullning.

Efter avslöjandet vällde vittnesmålen in till New York Times och The New Yorker, där journalisten Ronan Farrow också länge arbetat med fallet. Till slut var det mer än 80 kvinnor som anklagade Weinstein för våldtäkt och sexuellt ofredande och i februari 2020 dömdes han till 23 års fängelse.