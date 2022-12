”Extrema politiker i Israels nya regering”

Efter dryga förhandlingar och långtgående eftergifter från 73-årige Netanyahus sida, både gällande politik och ministerposter, svärs Israels nya regering in under torsdagen. Koalitionen bygger på samarbete med personer och partier som Netanyahu fortfarande har tillräckligt goda relationer med efter att ha svikit många under sina tidigare perioder som premiärminister.

Ytterhögerregeringen tillträder efter ett år som varit det våldsammaste på Västbanken på närmare 20 år, enligt Anders Persson, statsvetare och Mellanösternforskare vid Linnéuniversitetet. En nyckelfråga är hur den nya regeringen kommer att hantera våldet.