Rekordmånga barn i Danmark tvångsadopteras

Statsminister Mette Frederiksen (S) sade i sitt nyårstal 2020 att ”fler utsatta barn måste få ett nytt hem och de ska få det snabbare än i dag”. Uttalandet, i kombination med en lagändring som underlättar tvångsadoption, har lett till en kraftig ökning av antalet adoptioner.

Från att under 10-talet ha tvångsomhändertagit i genomsnitt ett till tre nyfödda barn per år för bortadoption, blev 30 barn tvångsadopterade under 2020 och 29 barn under 2021. Och 2022 blev ett nytt rekordår: fram till 4 december hade 32 barn tvångsbortadopterats.