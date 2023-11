Operan väcker känslor kring brott och straff

Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I samband med att Metropolitanoperan i New York öppnade höstsäsongen med Jake Heggies ”Dead man walking”, i regi av Ivo van Hove, genomförde delar av ensemblen en förkortad version på fängelset Sing-Sing. För de intagna – och med dem. Totalt deltog 14 interner för att ackompanjera solisterna och sjunga operans körpartier. ”Den visar att man inte är ensam i världen”, sade en medverkande om uppsättningen till en reporter från The New York Times. ”Den visar att det även i de mörkaste stunder finns ljus.”