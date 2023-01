Svag decembermånad för mathandeln

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 7,6 procent i december jämfört med samma månad 2021, enligt siffror branschorganisationen Svensk dagligvaruhandels dagligvaruindex. Rensat för prisökningar enligt Konsumentprisindex beräknas dock försäljningen ha minskat med 10,6 procent.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker var historiskt höga under 2022 och under december uppmättes den högsta ökningen under året, upp 18,2 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex.