Många tips efter barnvåldtäkt

Flickan, som är under 13 år, var på väg hem från skolan när hon drogs in i ett buskage av en man i 20-årsåldern. Polisen uppmanade allmänheten i området att höra av sig med iakttagelser, och under det senaste dygnet har flera tips kommit in.

– Man måste ge allmänheten en eloge för att de kommer in med mycket bra tips. Folk engagerar sig, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg.