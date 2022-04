Lise Klaveness var under sin aktiva tid en av bästa i världen. Hon spelade 73 landskamper för Norge mellan 2002 och 2011 med en fjärdeplats i VM 2007 som främsta internationella framgången. Under en säsong, 2006-07, spelade hon en framträdande roll i Umeå som under början av 2000-talet var Sveriges ledande lag, med fyra raka SM-guld 2005-08, två titlar i Champions League och ytterligare två finalplatser.