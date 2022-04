Freddie Gray var en ung svart man som dog i polisarresten i Baltimore 2015 under synnerligen suspekta omständig­heter. Hans namn nämns minst ett dussin gånger i start­avsnittet av ”We own this city”, en serie som i mer eller mindre förhoppningsfullt förhands­snack kallats för ”sjätte säsongen av ’The wire’” – David Simons och George Pelecanos episka och nästan sönderkramade serie om några poliser i Baltimore.

Freddie Grays uppmärksammande död satte nämligen press på staden att städa upp i poliskåren. Men Simons och Pelecanos ”We own this city” – som likt ”The wire” utspelar sig i och kring Baltimores tunna blå linje – visar med deprimerande emfas att just inget hänt med det polisvåld som i oproportio­nerlig utsträckning fortsätter drabbar fattiga och svarta.