Explosionsrisk vid svårsläckt industribrand

Det brinner sedan tiotiden i går tisdag i en industrilokal på Hisingen. Räddningstjänsten i Storgöteborg har jobbat med släckningsarbetet under hela dagen och väntas vara kvar fram till lunchtid på onsdagen.

På grund av att det finns brännbara och explosiva varor i lokalen är det fortsatt stor risk, vilket försvårar arbetet. Tidigare under dagen upprättades bland annat ett säkerhetsavstånd på 300 meter och en större väg intill spärrades av, vilken väntas vara avstängd fram till klockan tolv på onsdagen. Under natten har släckningsarbetet gått in i ett mer lågintensivt läge för räddningstjänstens tre enheter som är på plats. Bland annat används vattenkanoner.