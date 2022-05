”Jag gillar att bryta mot mina egna principer”

På fredagen lämnar jag inte min dotter på förskolan. Eftersom jag gör det alla andra vardagar så tvingar jag min fru. Visslande tar jag på mig en grå kostym och går med Dostojevskijs ”Bröderna Karamazov” under armen för att köpa en Red Bull Sugarfree på My Way i Västertorp. Jag visslar på ”My Way” av Sinatra. Sockerfri Red Bull är kultur för mig. ”Bröderna Karamazov” har jag börjat läsa eftersom författaren Jordan Castro nyligen varit inne i något han kallar ”dost mode” (Dostojevskij-mode) Jag vill också vara i ”dost mode”. Det låter deprimerande på ett inspirerande vis. Väl inne på My Way hämtar jag också ut mitt exemplar av Castros debutroman ”The Novelist”. En roman som kanske dödar den redan döda alt lit-scenen. Det går inte att döda litteratur, men man kan alltid hoppas.

Sen tar jag tunnelbanan till kontoret som jag delar med min litterära agent och författaren Zara Kjellner. Jag har ingen litterär agent, men det finns en kille som jag brukar kalla för det. Jag tycker det är ett roligt skämt. Väl där ser jag om Tao Lin och Megan Boyles film ”MDMA” från 2011. Den är filmad med en bärbar dator och utspelar sig mycket på Toys’R Us vid Times Square. Jag ska skriva en essä om det hjärtskärande mumlet som genomsyrar den filmen, för en visning som jag och författaren Ludvig Köhler arrangerar.