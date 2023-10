Domstolsprocess om Trump som upprorsman inleds

Det handlar om den tredje sektionen i grundlagens 14:e tillägg som förbjuder personer som stött ett uppror att ställa upp i val.

I Colorado lämnade organisationen Crew (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) tidigare in en stämningsansökan där de kräver att Trump förbjuds att ställa upp i val i delstaten med hänvisning till 14:e tillägget.