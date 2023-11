”Förneka inte pojkars skolmisslyckande”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Brottsförebyggande rådets rapport ”Barn och unga i kriminella nätverk” är en skrämmande läsning om hur barn rekryteras in och utnyttjas i kriminella nätverk. Inträdes­processerna in i kriminalitet går allt snabbare och över hälften av intervju­personerna uppger att de haft problem att fullfölja grundskolan. Trots detta säger samtliga partier i regerings­underlaget nej till vårt förslag om att ge skolverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka just pojkars skolresultat.