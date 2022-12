Starka uppstickare: Det svenska spritundret

Mackmyra Whisky

När Mackmyra strax utanför Gävle startade upp var man en av de allra första uppstickarna och utmanarna när det gäller sprittillverkning. Den första flaskan såldes 2006 och whiskyn har fått uppmärksamhet bland annat för användningen av lokala ingredienser som svensk ek, korn och vatten.

Under åren har Mackmyras whisky vunnit en rad utmärkelser, som Wizard Of The Whisky Award år 2016, silvermedalj för Världens bästa single malt 2015 i samma tävling, blivit utsedda till European distiller of the year 2015 och vunnit ett flertal guldmedaljer i The international wine and spirit competition. I dag producerar Mackmyra ett flertal olika whiskysorter, samt även gin. Sedan 2001 handlas Mackyra-aktien på Stockholmsbörsens First North-lista.

Bolaget omsatte under 2021 91,6 miljoner kronor.