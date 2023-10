”Hell of a date”. Det är arbetsnamnet på en kommande actionserie från Prime Video. Serien spelas just nu in i Stockholm och får premiär någon gång under nästa år.

Bland skådespelarna finns Erik ”Jerka” Johansson, Hanna Alström, Adam Pålsson, Alba August, Valter Skarsgård och Nina Zanjani. För regin står danske Milad Avaz, som tidigare gjort filmer och tv-serier som ”Kollision” och ”Blodsbröder”.