Sagas liv rasade efter träff på ”Tinder för barn”

Sagas profilbild på den nya appen föreställer henne själv: en ung tjej med blond hästsvans. Hon har valt bilden med omsorg, men känner sig ändå osäker.

Är den fin nog? Kommer hon att få några matchningar?

Saga har precis fyllt 14 och aldrig haft någon pojkvän. Nu hoppas hon.

I grunden är hon en sprallig och social tjej. Ambitiös, med starka åsikter och lätt att ta för sig. Barndomen beskriver hon som idyllisk. Hon älskar träning, hästar och drömmer om att bli bodybuilder.

Det var ett bra liv. Tills hon hamnade i sjukdomens grepp.

Det nya året kan bli en nystart, tänker Saga. Under några månader har hon behandlats för sina ätstörningar. Kroppen är märkt av undernäring och tunga tankar. Ridningen har fått stå tillbaka. Kompisarna och skolan likaså.

I december 2021, när slasken ligger som ett grått mos runt den lilla högstadieskolan, börjar Saga återhämta sig. För åttondeklassarna stundar ett efterlängtat lov – det första utan fullt så kvävande coronarestriktioner. Framför sig har de julklappsöppningar, nyårsfiranden, skidresor.

Saga har gått upp lite i vikt, mår lite bättre. Hon har börjat gå i skolan igen, men nog märks det att hon varit borta. Sitt gamla tjejgäng har hon glidit ifrån.

Trots att hon snabbt hittar nya vänner känner hon sig ensam.

Alla i klassen använder sociala medier. Vanligast är Snapchat och Tiktok, men den senaste tiden har en ny app blivit populär. En app där man kan träffa vänner, spela spel och titta på livesändningar. Den marknadsförs just så – som ett ställe för nya vänner. ”Get friends. Get real. Go live” står i versaler på den knallgula hemsidan. Där finns också en uppsjö av emojis, memes och bilder på glada ungdomar.

Många i skolan blir medlemmar direkt.

Men Sagas kompisar beskriver det mer som en dejtingapp. Den fungerar precis som Tinder, man svajpar och matchar. Saga fantiserar om att ha någon som alltid finns där, någon som hjälper henne. Tröstar och är snäll.

En nyfikenhet väcks. En pirrig känsla.

– I och med att jag mådde ganska dåligt under den här perioden kände jag att jag behövde trygghet. En pojkvän hade varit perfekt, berättar Saga.

Att registrera sig är enkelt. Du väljer ett användarnamn, en bild och skriver in din ålder. För att skydda unga användare har Yubo också tagit hjälp av en AI som ska kunna avslöja en användares ålder. Genom att lägga upp två selfies, varav en i realtid, ska appen enligt Yubos hemsida med 98,9 procents säkerhet kunna placera användarna i rätt åldersspann. Den som är under 18 år ska inte kunna matcha eller chatta med vuxna användare.

Det ovanliga med Yubo är att plattformen riktar sig till just barn och ungdomar. Appen grundades 2015 av tre franska entreprenörer: Sacha Lazimi, Jérémie Aouate och Arthur Patora. Enligt egen utsago har den i dagsläget 60 miljoner användare runt om i världen.

I Sverige uppger Yubo att de har 1,2 miljoner nedladdningar och 480 000 registrerade konton.

Saga matchar och chattar med flera olika personer. Vissa är snälla, andra inte. En sak är hon säker på: en stor andel av de som skriver till henne är över 18 år. Många använder dessutom uppenbart fejkade profilbilder.

Vid flera tillfällen blir hon ombedd att skicka nakenbilder.

– När jag sa nej så kunde de göra narr av mig, till exempel säga att det är stelt att jag försöker se fin ut. De använde väldigt fula ord. Som ”hora” och sådär, berättar Saga.

En dag när Saga ligger hemma sjuk får hon upp en profil. Han heter Viktor, skriver att han är 17 år och bor i en av Stockholms finare förorter.

Det blir en matchning direkt, och snart får Saga ett meddelande från Viktor:

”Haha, gullig”, står det.

Efter det hörs Viktor och Saga varje dag. De skriver på Yubo, Snapchattar och pratar i telefon. Han frågar hur hon mår. Hon får komplimanger. Känner att han bryr sig, att det är en bra kille. Tanken på ett riktigt förhållande, Sagas första, kommer tillbaka.

Han frågar om hon är oskuld och om hon har fått mens, men bara vid några enstaka tillfällen. Ja och nej, svarar Saga.

Han vet om att hon bara är 14 år.

”Jag bryr mig egentligen inte om ålder” säger Viktor.

En vecka senare står Saga på tågperrongen.

Den som vill bli medlem på Yubo måste ha fyllt 13 år. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13 till 25, men någon övre åldersgräns finns inte.

Sedan start har bolaget tagit in lite mindre än 700 miljoner kronor i riskkapital. Riskkapitalbolaget Sweet Capital, med svenska Candy crush-grundaren Sebastian Knutsson i spetsen, har investerat i bolaget flera gånger.

Christian Dörffer, Sweet Capitals tidigare vd, har kallat Yubo ”nästa generations sociala medier” och lyft bolaget som ett föredöme vad gäller affärsmodell och säkerhet.

Det är en ruggig lördagskväll. Saga har åkt tvärs över stan och Viktor har lovat att hämta henne på stationen. Därefter har de planerat att gå på promenad och äta middag med hans föräldrar.

Men Viktor dyker inte upp. En stund senare får Saga ett meddelande med en adress och ett förslag om att de ska mötas på vägen dit. Hon känner snabbt igen honom när han kommer gående. Han är precis som i konversationerna. Snäll, lugn, gullig. Saga känner sig glad. Att det är spännande.

Vid uppfarten till den gula stenvillan är det tomt. Hans familj syns inte till. När Saga föreslår att de ska spela sällskapsspel säger Viktor att han är för trött. Han vill hellre kolla på skräckfilm.

Väl i Viktors rum tar det inte lång tid innan hennes 42 kilo lätta kropp kläms fast under hans tyngd. Saga har inte en chans.

”Hoppas allt var en dröm. Vad ska jag göra nu?”

Hon minns vad terapeuten har lärt henne om andningsövningar. Så hon andas i fyrkant, räknar namn och försöker tänka på vad hon skulle göra om hon vann en miljon. Men mest hoppas hon att allt snabbt ska vara över.

Det är en desorienterad flicka som tar sig ut ur den gula villan. Hon förstår inte hur rädd hon är förrän samma kväll.

Då försöker hon formulera sin skräck. ”Allt kändes immigt. Det gjorde ont. Jätteont. Hoppas jag inte minns i morgon”, skriver hon i sin dagbok.

När Saga lämnar huset blöder hon kraftigt. Viktor har sagt till henne att hon är äcklig och att det finns kameror uppsatta. Hon letar i panik efter vägen tillbaka till stationen.

– När jag kom fram med tåget bad jag pappa hämta mig. Han frågade hur det hade varit. Då sa jag bara att det inte hade varit så kul och att jag helst inte ville prata om det.

I bilen känner Saga en djup ångest. Hon är i chock. För att distrahera tankarna skruvar hon upp musiken.

– Jag minns inte vilken låt, men det var Justin Bieber.

Hon avslutar sin dagbok den kvällen:

”Hoppas allt var en dröm. Vad ska jag göra nu?”

I flera dagar ska hon bära hemligheten. Saga isolerar sig, orkar inte längre gå på sina lektioner. Hon känner sig skamsen, dum, lurad. I samma veva blockar Viktor henne på Yubo.

Till slut går det inte längre. Saga har ett äldre syskon som märker att något inte står rätt till. Då bryter hon ihop.

På akutmottagningen blir hon undersökt och testad för könssjukdomar. Man konstaterar en skada i underlivet. Vårdpersonalen ber henne uppskatta smärtan: ”9 av 10”, svarar Saga.

Året 2022, som skulle bli en nystart, börjar med en polisanmälan för våldtäkt mot barn.

Och Saga är inte ensam.

SvD har gått igenom domar från 2018 till och med april 2023, i mål där Yubo förekommer. I 20 fall har lika många män och killar dömts för olika former av sexuella övergrepp på sammanlagt 24 barn.

Den gemensamma nämnaren är att förövarna har kommit i kontakt med barnen på Yubo.

Det finns fler fall där barn beskrivs ha blivit sexuellt ofredade på Yubo, men där det inte gått att koppla den misstänkta till det aktuella kontot. I andra fall har gärningspersonen dömts för sexuella övergrepp mot flera målsäganden. SvD har i de fallen inte kunnat säkerställa hur många av barnen som haft kontakt med gärningsmannen på Yubo.

Det borde räcka med att ett barn blir våldtaget för att de ska stänga ner appen

Maj, 2022. Förundersökningen är avslutad. Saga har gått på många förhör och rättegången närmar sig.

I tingsrätten får hon veta att Viktor har haft kontakt med flera unga flickor på Yubo, bland annat Sagas kompis. Han har lurat både dem och Yubo. Viktor är inte 17 år. När huvudförhandlingen inleds har han precis fyllt 20.

Åldersverifieringen som appen använder togs i drift i december 2018 - tre år före Sagas möte med Viktor. Om det fungerat som tänkt skulle de inte ha träffats.

Ett annat av rättsfallen som SvD har kartlagt handlar om en då 26-årig man, som 2019 dömdes för barnpornografibrott och våldtäkt mot barn.

Mannen hade använt sig av ett tiotal olika Yubo-profiler för att komma i kontakt med flickor. I minst ett fall hade han utgett sig för att vara 15 år, och inte blivit stoppad av Yubo.

Viktor slår ifrån sig anklagelsen om våldtäkt. Han menar att det var frivilligt och att han inte visste att Saga var 14 år – trots bevis i form av chattkonversationer. Han tror heller inte på att Saga har haft så ont som hon påstår. Det låter som att hon överdriver, säger han.

Han döms i tingsrätten mot sitt nekande till ett och ett halvt års fängelse.

I januari 2023 fastställs domen i hovrätten. Saga har tvingats förbereda sig mentalt för inte bara en, utan två, rättegångar. Det blir för mycket, så hon tar mod till sig och berättar vad som har hänt för en kompis. Reaktionen blir inte som hon hoppats.

Istället för att ge stöd vänder kompisarna henne ryggen, och plötsligt är Saga ensam igen.

Tiden som följer ska ätstörningarna komma tillbaka. Frånvarotimmarna i skolan tickar iväg.

”Jag orkar inte längre! Kan ingenting någonsin gå bra? Kan jag inte få vara med? Kan jag inte sluta tänka på mat? Kan jag inte bara dö” antecknar Saga i sin mobil.

Maj, 2023. Saga har hunnit fylla 15 år. Under vårt möte slås jag av hur liten hon är. Kort och späd, med en ljus flickstämma.

Hon är samtidigt bestämd, och kommer till intervjun med ett syfte.

Saga vill inte att folk ser henne som ett litet barn eller pratar med henne som om hon inte förstår.

Jag ber henne berätta om ögonblicket när hon fick veta att Viktor blev dömd. Inledningsvis beskriver Saga en stolthet. Stoltheten över att hon vågade anmäla. En upprymdhet. Eufori, nästan.

Samma kväll ersattes upprymdheten med flashbacks, ångest, tomhet. Känslor som varit med henne sedan dess.

Händelsen har påverkat Saga djupt. Drömmen om en pojkvän är borta.

– Det är svårt att beskriva hur det här har påverkat min syn på män. Men jag har utvecklat ett starkt hat mot vad en relation med en kille kan göra. En relation kan förstöra en, och killar kan göra hemska saker mot tjejer. Jag vill inte ha någon kille. Inte på ett bra tag.

Med den här intervjun hoppas Saga att hon kan hjälpa andra. Hon har ett budskap till både användarna och företaget Yubo.

– Träffa inte folk på Yubo. Det är en app där du riskerar att råka ut för något. Det är helt sjukt att de påstår att de kan verifiera åldern. Det borde räcka med att ett barn blir våldtaget för att de ska stänga ner appen på en gång.

På frågan om hon har träffat några vänner på Yubo svarar hon snabbt.

– Nej.

Fotnot: Saga och Viktor heter egentligen något annat.

Fotnot: SvD har sökt Yubos vd Sacha Lazimi under tre veckors tid. En dryg vecka innan den här artikeln publiceras, meddelar Yubo att varken Lazimi eller någon annan representant för företaget ställer upp på intervju. Istället får vi ett skrivet uttalande från vad Yubo kallar ”a company spokesperson”. I uttalandet står att Yubo är den enda globala sociala medieplattformen som har gjort användarsäkerhet, moderering av innehåll och verifiering av ålder till en central del av sin affärsmodell, och att de samarbetar med respekterade organisationer för barns säkerhet och poliser över hela världen. Vad gäller Saga och de övriga rättsfallen kopplade till Yubo skiver bolaget att man inte har möjlighet att kommentera enskilda fall.

Yubo skriver att appen har flera olika verktyg som ska skydda barnen på plattformen. De lyfter särskilt fram AI:n men slår samtidigt fast att “inget verktyg är perfekt”.

SvD har också, via Sweet capital, sökt tidigare vd:n Christian Dörffer för en kommentar, utan att lyckas. Sweet capital har inte heller velat ställa upp på en intervju om bolagets nuvarande syn på investeringarna i Yubo.

SvD:s kartläggning av sexbrott på Yubo SvD har gått igenom domar från 2018 till och med april 2023 i mål där Yubo förekommer. I 20 fall har lika många män eller killar dömts för olika former av sexuella övergrepp på sammanlagt 24 barn. Den gemensamma nämnaren är att förövaren har kommit i kontakt med sitt offer på Yubo. Andra fall där gärningsmannen inte dömts: Två flickor har enligt tingsrätten blivit sexuellt ofredade av någon som hittat dem på Yubo, men den misstänkta personen inte går att koppla till kontot.

En man hittar en tolvårig flicka via Yubo. De träffas och han anmäls för våldtäkt, men frikänns eftersom det inte går att styrka att han kände till hur ung flickan var.

En man utger sig på bland annat Yubo för att vara minderårig och kommer i kontakt med 13-årige pojke. Mannen anklagas för våldtäkt, men rätten kan inte styrka att handlingen har ägt rum. I kartläggningen ingår bara fall där SvD kunnat sälerställa att förövaren och barnet haft kontakt på plattformen.