Svenska vingården perfekt resmål

Hällefors: Sävenfors Lodge

Bärvinmakaren Per Fritzell välkomnar gäster till en gammal kraftstation i Sävenfors. Foto: Sävenfors Lodge Stäng Bärvinmakaren Per Fritzell välkomnar gäster till en gammal kraftstation i Sävenfors. Foto: Sävenfors Lodge

I Sävenfors, på gränsen mellan Närke och Värmland, har Ingunn och Per Fritzell tagit över en gammal kraftstation från 1870 och förvandlat den till en modern lodge med vin, mat och natur som främsta lockbeten. Per tillverkar sedan flera år bärviner under namnet Grythyttan Vin och planen är att flytta vinproduktionen hit. Dessutom byggs ett vinkafé och en butik som öppnar under sommaren. Redan nu finns en mysigt ombonad restaurang där gästerna kan få en vinprovning ledd av vinmakaren själv och en middag skapad efter vinerna, i stället för vice versa. Dessutom finns både nyrenoverade stugor i skogsbrynet och fina hotellrum i huvudbyggnaden.

Sävenfors 11, Hällefors, savenforslodge.se