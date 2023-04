Varningen: Stort prisfall att vänta på bostäder

Bostadsmarknaden är just nu motsägelsefull. Det syns inget prisfall under mars, men under ytan pågår en dramatisk utveckling, visar ny statistik.

Tvärtemot vad många väntat, har priserna på bostäder legat ganska stabilt under årets första kvartal. Stockholms innerstad, som är landets dyraste bostadsrättsmarknad, hade till och med stigande priser i mars enligt data från Booli.