Kurskrasch för Facebooks ägare

Ett 14-procentigt fall för handelsveckan som helhet innebär att aktien nu tappat 61 procent av sitt värde under senaste 12 månaderna – dubbelt så mycket som tekniktunga Nasdaqs kompositindex på New York-börsen gjort under samma tidsperiod.

Vd:n Mark Zuckerberg, fortfarande en av världens rikaste personer, har under den här tidsperioden fått se hur aktien backat från en högstanivå förra hösten på drygt 376 dollar till nuvarande 146 dollar.