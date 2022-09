Facken: "Vi vill inte ha löneinflation"

Runt om i Europa rapporteras det om omfattande strejker när flera yrkesgrupper kräver löneökning i nivå med inflationen. I Frankrike strejkar flygledare. I England strejkar järnvägsarbetare och postanställda. Och fler arbetsgrupper hotar med strejk om inte deras löneökningar kompenserar för vad som på flera håll är den högsta inflationen på många år.

I Sverige ligger inflationen för september på nio procent, den högsta nivån sedan 1991. Men bland de svenska fackförbunden är tongångarna annorlunda jämfört med hur det ser ut bland deras europeiska motsvarigheter. På IF Metall kommer man inte väga in inflationen som en parameter när de sätter sina lönekrav inför nästa års avtalsrörelse, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall.