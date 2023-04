Putin rundar förbudet – skickade rysk sprit

BRYSSEL Bråket kring försäljningen av Absolut vodka till Ryssland visar att sprit har blivit storpolitik.

Det franska spritföretaget Ricard-Pernods, som äger Absolut vodka, meddelade nyligen att man skulle börja exportera den svensktillverkade vodkan till Ryssland igen, efter att all försäljning till Ryssland legat nere på grund av kriget i Ukraina.



Efter dagar av protester och hot om bojkotter av alla den franska jättens alkoholsorter meddelade företagets ledning att man lyssnat och inte återupptar försäljningen till Ryssland. Det kommer alltså inte att stå Absolutflaskor på ryska butikshyllor inom överskådlig tid.



Absolut-debaclet är inte det enda bråk kring just vodka som seglat upp under det krigsår som gått.



Det är inte förbjudet för europeiska eller andra företag att sälja spritvaror till Ryssland, om Ryssland vill ta emot dem. Däremot får rysk vodka inte längre säljas i EU. Ett importförbud på hela EU:s gemensamma marknad infördes i april förra året, som blixtsvar på Rysslands massaker på civila i staden Butja.