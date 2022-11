En människa är aldrig bara en. Vi är alla flöden av olika grupptillhörigheter och traditioner: kulturella, sociala, religiösa och kanhända sexuella. Vi är en länk, del av en kedja och det gäller att aldrig glömma sitt ansvar för traderingen, att bära historien framåt genom tiden.

Pjäsen ”Arv” kan sammanfattas ungefär så, även om det verkligen är svårt att koka ner dess sammanlagda speltid på dryga åtta timmar – med pauser – till ett enda tema. Stycket är på ett sätt en modern version av ”Angels in America” men den tar sitt avstamp under en delvis postapokalyptisk tid då Trump just blivit president, och aids blivit en behandlingsbar sjukdom. Platsen är New York.