The Unthanks har under årens lopp blivit något av en musikalisk institution. Med rötter och bas i nordöstra England, den del som går under namnet Northumberland, har den närodlade folkmusikgruppen med systrarna Rachel och Becky Unthank enträget och framgångsrikt jobbat på att skapa starka band till sina fans och stärka sitt oberoende gentemot musikindustrin. Detta genom att ta hand om skivproduktionen från ax till limpa, arrangera egna festivaler och veckoslutskurser i folksång. Aktiviteter som delvis fick ta en paus när pandemin härjade som värst.

Gruppen har alltid jobbat med projektbaserade sidospår – som ”Diversions”-serien och de ljuvliga tolkningarna på ”The songs and poems of Molly Drake” från 2017 – så ”Sorrows away” kan sägas vara det första regelrätta Unthanks-albumet sedan 2015 års ”Mount the air”.