Spelet stoppades – sköt in fyrverkeripjäser

Det var drygt tio minuter in på den andra halvleken av matchen på stadion i Malmö som en fyrverkeripjäs sköts in från bortaklacken på den ena kortsidan och den landade en bit in på den bortre planhalvan.

Flera fyrverkeripjäser in mot planen följde och en annan sköts även mot övre etaget på långsidan där Malmösupportrar sitter. Även så kallade bangers – kraftiga smällare – har kastats in.