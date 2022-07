Sigge Dorsin om att vara barnskådis: ”Klumpig och gillar mat”

Filmen handlar om ett par som skiljer sig och som bestämmer sig för att göra en tävling på Göta kanal, där vinnaren får båtvarvet. Sigge spelar parets son som gillar att laga mat och är nyfiken av sig.

– Han är ganska klumpig och gillar mat, lite som mig. Inte för att vara självgod - men han är en skön snubbe.

Sigge berättar att han har lärt känna sin karaktär under filmens gång.

– Det står inte i manus att han ska vara klumpig, men jag känner själv att han ska vara det.

Va? Vad betyder det? Tagning: När man spelar in materialet man vill ha i en scen i till exempel en film.

Karaktär: En rollfigur i exempelvis en film eller bok.

Manus: Den nedskrivna handlingen för till exempel en film. Innehåller instruktioner till skådespelarna om vad de ska säga och göra.

Scen: Ett avsnitt eller en del ur en film eller teaterpjäs.



Eftersom Sigges föräldrar är skådespelare har han varit med på filminspelningar förut och vet hur det går till när man spelar in en film. Som att man ska vara tyst under en tagning och hur det ser ut när skådespelarna går in i karaktär inför en scen.

– Producenten sa att film betyder att vänta, det kommer jag aldrig att glömma. Och sedan förstår man också att alla som jobbar med film är viktiga, till exempel de som jobbar med ljud – de har ett helt bås.

Att spela in sin första film har varit jättekul, tycker Sigge som berättar att man blir nästan som en familj.

– Det växer ett band när man äter frukost, lunch och middag tillsammans och har tid att snacka med alla.

Underlättar det eller får man prestationsångest att ha syskon och föräldrar som syns på tv?

– På inspelningen sa de till mig att jag inte ska bry mig om vad mina familjemedlemmar har gjort, utan att jag bara skulle köra. Jag har gjort mitt bästa.

Filmen spelades in i bland annat Mariefred och Motala. "Men mina föräldrar hade inte riktigt tid att följa med så vi frågade min farfar. Han tyckte det var skitkul. Han skapade också band med de andra i crewet (gänget) det var väldigt kul att se". Foto: GF Studios

Sigge drömmer om att göra fler skådespelarroller - men också om att skriva manus.

– Ibland får man blixtidéer när man är på skolgården eller tittar på tv, men så glömmer jag bort att skriva ner dem.

Och bara för att hans föräldrar är komiker betyder det inte att Sigge alltid måste spela roliga figurer, tycker han.

– Som skådespelare ska också kunna byta läge och till exempel spela en kallblodig mördare.

Andra kända skådisfamiljer Pappa Stellan Skarsgård och sönerna Alexander, Gustaf, Bill och Valter är alla kända skådespelare. Även sönerna Kolbjörn och Ossian har gjort mindre roller. Familjen Herngren är en annan känd skådisfamilj. Pappa Felix Herngren är skådespelare och regissör. Av hans sex barn är det än så länge bara den yngsta som inte synts på skärmen i någon av de produktioner han jobbat med.

