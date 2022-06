Alfredsson och Sedinarna invalda i Hall of Fame

Varje år väljer museet Hockey Hall of Fame (HHOF) in nya spelare som varit betydelsefulla för ishockeyns utveckling i allmänhet och nordamerikansk hockey i synnerhet. Museet ligger i Toronto i Kanada.

I år stod Henrik Sedin, Daniel Sedin och Daniel Alfredsson på tur. Utöver svenskarna valdes även Riikka Sallinen, från Finland, och kanadensaren Roberto Luongo in. Sallinen är den första kvinnliga finländaren att väljas in i Hall of Fame.