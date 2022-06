Hettan fortsätter: Varmast i öster

SMHI har under måndagen flera vädervarningar utfärdade för ovanligt höga temperaturer. De gula varningarna, som är den mildaste av SMHI:s varningar, gäller flera dagar framöver och i olika delar av landet. Under måndagen varnas det även för skogsbränder i stora delar av Götland, Svealand, södra Norrland och på Gotland. I 15 av landets län finns det risk för vattenbrist under de kommande dagarna.

– Det är mycket varmt väder att vänta. Och varmast blir det i landets östra del, säger Juha Föhr, meteorolog på Foreca.