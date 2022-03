Solomina, 6: När kommer mamma tillbaka till oss?

DOROHUSK/GENÈVE Hur kan man resa tillbaka in i ett brinnande krig man just lyckats fly från? Lämna två gråtande barn i ett grannland för att i stället tillbringa sömnlösa nätter under granatregn. Orka jobba hela dagarna med fruktan att nästa bomb ska falla just här och att detta blir den sista dagen.

Ukrainska Valentyna Stepanchuk försöker förklara. Den 39-åriga hudläkaren förstår att hennes beslut kan verka obegripligt. Men för henne var detta det klokaste beslut hon kunde fatta i mitten av mars – en vecka efter att hon lyckats fly från kriget.